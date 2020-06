 VIDEO. Quand Flo Delavega part dans les Landes pour pratiquer la permaculture

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

En 2017, Florian Delavega a quitté son groupe Fréro Delavega pour s'isoler avec sa famille et pratiquer la permaculture. "J'avais envie de me reconnecter un petit peu à un truc plus essentiel", confie-t-il. Ce changement de vie fut aussi un moyen pour lui de donner davantage de sens à son quotidien. "L'expérience Fréro, elle a été formidable, mais elle a amené tellement de lumière sur moi, sur ce côté faut être tout le temps dans la représentation, faut être tout le temps performant", développe Florian Delavega. Dans cette nouvelle vie, Florian Delavega ambitionne de lier son amour de la musique et de la nature. Il espère en effet pouvoir trouver une harmonie entre la lumière qu'on lui apporte et son envie d'amener cette lumière à ce qu'il a de plus "authentique" en lui. "Je suis un ermite qui aime monter sur scène devant des milliers de personnes", dit-il.

Plantes comestibles, fruits, légumes… Dans son jardin, Florian Delavega a voulu participer à la biodiversité tout en s'amusant. "J'ai amené un peu cette vision artistique que j'adore et qui me transpore", se réjouit-il. Aussi, Florian Delavega y voit une façon de se confronter à lui-même. "Ça nous confronte à ce que l'on est et donc c'est un super effet miroir", estime-t-il.