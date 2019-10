VIDEO. Plitvice, un petit paradis situé au cœur de l\'Europe

Situé à environ deux heures de Zagreb, en Croatie, il a tout d'un petit coin de paradis. Et pourtant, on le surnomme "le jardin du diable". Le lieu est marquant pour ses seize lacs aux eaux turquoises se jetant les uns dans les autres par le biais de 92 cascades. La plus haute mesure 78 mètres. Cette couleur atypique de l'eau est causée par de multiples facteurs comme le taux d'oxygène, les minéraux, la végétation… Autour de ces eaux aux couleurs vives, s'étend un parc de près de 300 kilomètres carrés composé d'une forêt primaire préservée.

Plus de 1400 espèces de plantes y ont été recensées servant d'abris et de garde-mangers à plus de 270 espèces de papillons, 160 espèces d'oiseaux 50 espèces de mammifères comme des loutres, des loups ou encore des ours bruns.

Aujourd'hui, le parc est un espace protégé classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979. La chasse, la pêche et la baignade y sont ainsi interdites.