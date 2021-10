BRUT

Bien choisir sa cause

Léa Zaslavsky, cofondatrice de Makesense, conseille de bien identifier les causes qui nous touchent et les personnes que l'on souhaite aider. "Pour ça, rien de mieux que d'aller donner du temps, une journée ou une semaine pour une association", suggère-t-elle. Certains sites comme Benenova, Bénévolat ou encore TousBénévoles proposent des actions ponctuelles qui vont permettre de comprendre ce qui est fait pour soi.

S'engager à plusieurs

"Le deuxième conseil, ça va être de t'entourer et de t'engager à plusieurs. Donc mon conseil, c'est : motivez vos proches, motivez vos amis et changez le monde à plusieurs", soutient Léa Zaslavsky

S'engager au niveau local

Léa Zaslavsky préconise de se concentrer sur ce qui est proche de chez soi. "Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir utile. La solidarité, elle commence sur son pallier ou dans son quartier", estime-t-elle. Rien n'empêche également de se rendre utile auprès de ses voisins. "En faisant leur course, en proposant des recettes, en les aidant à se faire vacciner ou juste en discutant avec eux pour rompre leur isolement", développe la cofondatrice de Makesense. "Donc en fait même si vous ne faites pas partie d"une association, s"engager, c'est aussi aller leur parler, aller leur donner un sourire, un café, discuter et ça, ça peut se faire en bas de chez soi sans traverser l'Atlantique", conclut-elle.

S'engager sur son temps de travail

"Tu as des compétences qui peuvent être utiles aujourd'hui à des associations ou à des causes qui te touchent", assure Léa Zaslavsky. Pour concrétiser cela, il existe un système qui s'appelle le mécénat de compétences lequel permet de donner quelques heures ou quelques jours par an à une association de son choix. "Si tu souhaites le faire tu peux aller voir la direction ou les DRH de ton entreprise ou ton employeur et leur demander de mettre en place ce type de programme", explique Léa Zaslavsky .

Faire des dons

"Les associations, elles ont aussi besoin d'argent pour acheter du matériel et mener à bien toutes leurs actions", explique Léa Zaslavsky. On peut donner de l'argent par des cotisations annuelles à des associations, par l'arrondi en caisse ou sur salaire pour soutenir des associations de son quartier. Il est aussi possible de financer des projets et des actions via des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank.