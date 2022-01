"On ne connaît pas notre ville, on ne connaît pas notre passé" : à Tunis, il fait de l'exploration urbaine

BRUT

Mourad fait de l'exploration urbaine et raconte les histoires des lieux abandonnés à travers son projet Lost in Tunis. Brut l'a suivi à la découverte des secrets de la Médina de Tunis.

Avec son projet Lost in Tunis,Mourad part à la découverte des secrets de Tunis. Sur son compte Instagram, il documente les histoires des lieux abandonnés. Selon lui, l'urbex à Tunis est très lié à la prise de conscience du patrimoine. "Il y a des gens qui commencent à réaliser qu'il y a beaucoup de potentiel ignoré, oublié", estime Mourad. "On ne connaît pas notre ville, on ne connaît pas notre passé", ajoute-t-il. Aujourd'hui,Mourad espère ainsi montrer une autre facette de sa ville.