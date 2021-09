Et si les grandes stars de TikTok n'étaient pas que des grands initiés des réseaux sociaux ? Nancy Roqueta, 70 ans est tiktokeuse. Elle a commencé à faire des vidéos en plein confinement, pendant la pandémie. Sa devise : la vieillesse est en option. Et Nancy n'est pas la seule sur le réseau... Rosa a 80 ans et avec son petit-fils Christian, ils partagent des vidéos humoristiques avec leurs six millions d'abonnés. Christian avait déjà sa propre chaîne YouTube, mais ce sont les vidéos avec sa grand-mère qui sont devenues virales, et, aujourd’hui, c'est elle la star. "Et pourquoi je ne pourrais pas faire de vidéos à 80 ans ? J'ai l’âge de faire ce qui me chante", lance Rosa. Au Pérou aussi, la pandémie a incité María Monteza et son petit-fils à s'amuser sur TikTok... Bien que beaucoup pensent que TikTok n'est pas fait pour les personnes âgées, María Monteza prouve le contraire à tout le monde.

À 95 ans, Rodolfo Velasquez a rejoint le réseau et séduit ses milliers d'abonnés en reconstituant des films et en faisant des caricatures. Bien que seulement 4% des utilisateurs TikTok soient âgés de plus de 65 ans, ils montrent qu'il n'y a pas d'âge pour être sur les réseaux.