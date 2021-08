Toit végétalisé pour une meilleure intégration dans le paysage, matériaux locaux... Après plusieurs années passées dans le secteur du tourisme, Hélène Rozé-Cénet a décidé de créer ce gîte écologique en 2011 pour proposer une alternative durable pour les vacances et les week-end. "On produit notre énergie, on pratique le compostage et on a une démarche zéro déchet", développe Hélène.

"On produit 3 fois plus d'énergie qu'on en consomme"

Le site est autonome d'un point de vue énergétique. "On produit trois fois plus d'énergie qu'on en consomme", précise-t-elle. Ainsi, une partie de l'énergie est vendue tandis que l'autre partie est consommée en direct. "On produit également de l'eau chaude solaire thermique et on n'a pas besoin de chauffer nos ecolodges puisqu'ils se gèrent tout seuls avec le soleil", ajoute Hélène. Aussi, les murs en terre crue ajourés positionnés derrière les baies vitrées permettent d'accumuler la chaleur des rayons du soleil et donc de restituer la chaleur à l'intérieur. Côté mobilier, Hélène privilégie la récupération et l'artisanat local. Enfin, les toilettes sont sèches et les cosmétiques locales.