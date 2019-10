VIDEO. Les chutes Victoria, une merveille de la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les chutes Victoria sont impressionnantes, tant par leur taille que par les couleurs qu'elles peuvent dégager. En effet, ces chutes tumultueuses laissent régulièrement apparaître des arcs-en-ciel et forment une brume visible à plus de 20 kilomètres.

Situées sur le fleuve Zambèze, entre la Zambie et le Zimbabwé, les Chutes Victoria figurent parmi les paysages les plus emblématiques du continent africain.

Avec une largeur de 1708 mètres, une profondeur maximum de 108 mètres et un débit de 500 millions de litres par minute, c'est le plus grand rideau d'eau au monde. Et c'est grâce à ce débit impressionnant qui engendre de l'embrun, une fine pluie formée par l'agitation de l'eau, qu'une flore extrêment dense se développe Les forêts humides abritent aussi des espèces de plantes variées.

Depuis 1989, les chutes Victoria sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco.