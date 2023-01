Nous poussons la porte d’un établissement de restauration rapide dans un quartier touristique au cœur de Paris.

Sur les plateaux des clients, toute la vaisselle est à usage unique. Pour un cadre du restaurant, l’usage de vaisselle réutilisable est encore trop contraignant.

On déjà le stock, mais il faut encore installer le lave-vaisselle, et ça ne va pas être pratique Le cadre d'un restaurant à l'Œil du 20 heures

Dans un autre restaurant, ce sont des problèmes d’organisation qui sont pointés pour justifier le retard.

Il faut le temps qu’ils mettent en place la vaisselle dans tous les restaurants, et avec les vols de vaisselle, on rencontre aussi des soucis d’approvisionnement Le cadre d'un restaurant à l'Œil du 20 heures

Sur les dix restaurants que nous avons visités ce jour-là dans Paris, neuf utilisent encore des emballages jetables, un mois après l’entrée en vigueur de la mesure.

Une infraction qui expose pourtant les restaurants à une amende pouvant atteindre 50 000 € par mois. Alors le secteur de la restauration rapide ignorerait-t-il la loi ?

C’est ce que dénonce l’organisation Zero Waste France. Les bénévoles de l'association ont visité 300 restaurants parmi les quatre principales enseignes entre les 9 et 23 janvier.

Résultats : aucun des Quick et des KFC ne seraient conformes. 40% des restaurants Burger King respecteraient la loi, et 75% seraient dans les clous pour l’enseigne McDonald’s.

Urgence écologique

Pour la présidente de l’association, ces chiffres montrent, selon elle, que la restauration rapide ne prend pas la mesure de l’urgence écologique :

"On ne peut pas donner plus de temps aujourd’hui au vu de l’impact environnemental. Nous sommes très énervés que ces enseignes n’aient pas mis en place les solutions pour être en respect avec la loi. Quand des acteurs économiques ne sont pas prêts, on a envie de leur dire, il fallait investir et il fallait anticiper."

De son côté McDonald’s conteste les chiffres de l’ONG : "90% du déploiement du réseau en parfaite conformité avec la loi".

Les autres enseignes justifient leur retard :

"Les travaux et la formation des équipes représentent un effort conséquent" - Burger King

"Nous sommes en cours de déploiement de ce dispositif dans l’ensemble de nos restaurants" - Quick

"Nous avons été confrontés à la pandémie de Covid-19, des pénuries de main d’œuvre et de matière premières" - KFC

Contacté, le ministère de la transition écologique dit avoir commencé les contrôles et demande à toutes les enseignes de se mettre en conformité avec la loi au plus vite avant sanction.

Parmi nos sources (liste non-exhaustive)

L'étude de l'association Zero Waste France

Rapport de l'ADEME sur la production de déchets

Loi AGEC dans Légifrance