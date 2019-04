VIDEO. La Grande Traversée du Jura, une randonnée au cœur des montagnes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À ski de fond, en raquettes, à pied, à cheval ou à vélo… Tous les moyens sont bons pour faire la Grande Traversée du Jura. En fonction du mode de déplacement choisi, des tracés possèdent un balisage spécifique pour arpenter ces paysages montagneux de l'est de la France.

À pied, il faut compter plus de deux semaines pour sillonner les quelques 400 kilomètres de traversée. Quant aux skieurs de fond, ils disposent d'un parcours de 180 kilomètres, un des plus grands d'Europe. Heureusement, plusieurs étapes sont accessibles en train et plus d'une centaine d'hébergements ponctuent les différents trajets.

Un environnement riche

Longeant par endroits la frontière suisse, ces sentiers offrent une alternance de forêts, de crêtes, de villages et de lieux historiques, comme le Château de Joux, un édifice médiéval qui compte donjons et ponts-levis. Les sportifs pourront également admirer les nombreux sites naturels que compte le parcours comme le saut du Doubs, une chute d'eau de près de 30 mètres de hauteur. Qu'elle soit faite en hiver ou en été, cette randonnée itinérante offre des vues imprenables sur les beaux décors du Jura.