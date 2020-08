VIDEO. En Allemagne, le Malerweg, randonnée grandiose et chargée d’histoire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En allemand, Malerweg signifie « sentier des peintres ». C’est aussi le nom de l'une des plus impressionnantes randonnées d’Allemagne, qui a inspiré de nombreux artistes romantiques. 112 kilomètres de sentiers au cœur du massif de l'Elbe. Une randonnée pittoresque qui mêle nature, histoire et art.



Des chemins montagneux faits de plateaux, de falaises escarpées et de vallées sinueuses

Réalisable en huit jours, le Malerweg longe des paysages grandioses et chargés d'histoire : des sentiers abrités dans des forêts de pins, des villages et des châteaux typiques de la Suisse saxonne. On y trouve aussi des chemins montagneux faits de plateaux, de falaises escarpées et de vallées sinueuses. Cette randonnée forme une boucle autour du fleuve de l'Elbe, qui convient aux marcheurs de tous niveaux.



Un des lieux emblématiques du Malerweg est le pont de la Bastei. Celui-ci relie deux rochers qui s’élèvent à 200 mètres au-dessus du fleuve de l'Elbe. Le massif est constitué de grès, une roche sableuse qui s’est érodée avec le temps et a sculpté les formes naturelles des différents rochers.



Parmi les tableaux inspirés par le Malerweg : Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. En 2006, le Malerweg a d'ailleurs été entièrement restauré pour suivre la route historique empruntée par les artistes au XVIIIème siècle.