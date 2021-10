"Pour la taille, nous avons 75 cm, c'est trop ! Beaucoup trop !" En 1961, voilà comment cette directrice d'une école de mannequins façonnait ses modèles. "Il faut la faire maigrir évidemment, il faut affiner le cou, il peut devenir plus long, il est empâté parce que trop épais ici, le bas du visage est empâté, ça se fait très bien maigrir avec les plaques, des plaques que nous mettons au visage", expliquait-elle.

Elle ajoutait, sans détour : "Jusqu'à un certain stade, nous sommes totalement responsables d'elle, et à partir d'un certain stade, elle est responsable d'elle-même autant que nous, c'est-à-dire que nous fabriquons, n'est-ce pas, le mannequin. On fabrique le personnage, elle est dans la peau de ce personnage ou elle ne l'est pas. L'étincelle se produit ou elle ne se produit pas."