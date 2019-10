VIDEO. Dans le Jura, d\'impressionnantes cascades reprennent vie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Après un été très sec, les cascades du Jura renaissent. Dans l'est de la France, dans le Jura, quelques jours de pluie suffisent pour donner à ces trois cascades une allure resplendissante, comme la cascade de Baume-les-Messieurs. Située au fond d'un cirque verdoyant, elle est alimentée par une rivière souterraine. Elle traverse une roche calcaire appelée le tuf.

On trouve aussi les cascades du Hérisson. Elles ponctuent la rivière du Hérisson. Les trois cascades sont particulièrement majestueuses : le Grand saut avec ses 60 mètres de haut, le Saut Girard et ses 35 mètres de haut ou encore l'Éventail, la plus grande avec ses 65 mètres de haut.

Enfin, il y a la cascade des Planches-près-Arbois. À quelques dizaines de kilomètres des précédentes, on peut admirer ce dernier rideau d'eau. Autour, de nombreuses racines d'arbres se déploient.

Ces trois sites naturels peuvent être facilement observés grâce à des sentiers de promenade.