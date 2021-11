BRUT

"On est là pour tenter de rentrer en contact avec vous et voir s'il peut se passer quelque chose ce soir." Brut s'est rendu à Marseille et a assisté à une enquête paranormale, en compagnie de Rémi et de Johanna. Pour ce faire, ils se sont rendus dans un ancien hôpital psychiatrique, aujourd'hui abandonné. "Ça a aussi servi pour accueillir des enfants malades de la tuberculose. C'est un préventorium. Et voilà, il y a eu énormément de décès ici, beaucoup d’histoires très glauques." Le lieu est réputé pour être hanté "donc, on est là pour voir si on peut assister à des phénomènes paranormaux dans ce lieu."

Vivre le moment pour y croire ?

Rémi et Johanna comprennent que des personnes puissent être sceptiques : "C'est vrai que des fois, on voit des choses, ça peut paraître gros, on se dit : "Mais non, c'est gros, c'est pas possible." Mais quand on le vit, c'est vraiment quelque chose de différent."