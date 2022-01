BRUT

"Je crois qu'à toutes les étapes de notre vie, on peut avoir le sentiment d’être trop vieux. Surtout les femmes, je crois qu'on est confrontées à ça un peu près... des dizaines de fois dans nos vies." "Rose" est le premier film d'Aurélie Saada, ancienne chanteuse du duo Brigitte. Elle a voulu mettre en scène la pulsion de vie et la révolution intime d'une femme de 78 ans, fraîchement veuve. "Elle va réaliser qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-mère, une veuve, mais qu'elle est une femme aussi et que peut-être la vie, on a le droit de la vivre jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de raisons qu'on abandonne alors qu'on est toujours vivant", développe Aurélie.

Aurélie Saada constate que le corps des femmes et le désir des femmes, à partir d'un certain âge, sont totalement invisibles. Elle a ainsi voulu déconstruire cela. "Moi, je trouve que c'est terrible de se priver de ça, de ne pas montrer l'érotisme, la sensualité des peaux quel que soit leur âge", estime-t-elle.