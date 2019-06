VIDEO. À Lille, un producteur brasse une bière écologique à partir de pains invendus

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le léger goût de "pain grillé" de la bière artisanale de Martin a conquis de nombreux Lillois. Son idée ? Récolter des pains invendus pour préparer sa propre bière. Dans les cuves de sa brasserie, le malt a été substitué par des baguettes que le jeune producteur récupère chez les 15 restaurateurs partenaires de sa région. La bière est ensuite exclusivement vendue dans leur établissement.

Une production engagée

"Je me suis rendu compte que la bière avait un impact écologique qui était énorme. Un kilo de céréales, c'est 700 litres d'eau", pointe Martin. Plus que de produire une bonne "blonde", le jeune Lillois de 22 ans a souhaité lutter contre le gaspillage alimentaire et donner à la bière un cycle de vie plus écologique. "J'ai envie qu'on arrive à repenser le monde plus intelligemment, avec les contraintes d'avenir qu'on a", soutient le producteur.