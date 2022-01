BRUT

Ils partent sur les traces de Magellan et vont tenter de battre le record du tour du monde à la voile d'est en ouest, face aux vents et aux courants dominants. Brut est monté à bord du trimaran de Romain Pilliard et Alex Pella avant leur départ.

Brut est partenaire de la tentative de record du tour du monde à la voile de Romain Pilliard et Alex Pella. Ils vont tenter de faire le tour du monde à la voile, contre les vents et les courants dominants, et de battre un record qui date de 2004. "Passer le cap Horn, d'est en ouest, c'est hyper difficile, on ne le passe pas tous les jours, il y a des grosses tempêtes qui arrivent par l'ouest, donc on est face à ces tempêtes. Et puis il y aura d'autres embûches, et le plus important, c'est effectivement que le bateau tienne et soit le plus fiable possible", explique Romain Pilliard. Ce tour du monde d'est en ouest a été réalisé, pour la première fois, il y a 500 ans, par Magellan.

Une expérience scientifique

Ce tour du monde est aussi une expérience scientifique. À bord, les deux marins vont embarquer un micro pour écouter les océans du globe. "On peut déceler des espèces, à plusieurs dizaines de kilomètres espacés du bateau, donc ça on espère beaucoup avoir des résultats dans ce sens-là, et surtout, ça va être la première cartographie mondiale sonore", développe Romain Pilliard.

Leur trimaran de course n'est pas récent : mis à l'eau en 2003, pour le tour du monde d'Ellen Mac Arthur, il a ensuite été laissé à l'abandon. Romain Pilliard a ainsi décidé de lui redonner une seconde vie, en récupérant du matériel et sans toucher à la structure du bateau.