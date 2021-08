Vacances : l'âge d'or des colonies, très appréciées par les enfants

Un dernier au revoir sur le quai de la gare Saint-Lazare (Paris) en 1960, et des enfants tout sourire : c'est l'heure du départ en colonie de vacances. L'âge d'or a lieu entre 1945 à 1965, avec une hausse fulgurante de la fréquentation. 150 000 enfants sont partis au grand air en 1945, plus d'un million en 1956. Les parents sont principalement des citadins issus des classes populaires ou des classes moyennes.

Un bol d'air pour les enfants

Dans le train, en attendant le départ, les enfants lisent Rallye Jeunesse, un magazine édité par le mouvement des jeunesses chrétiennes. Associations catholiques, communistes, mairie, caisses d'allocations familiales, une profusion d'organisations et de collectivités assurent alors le succès des colonies de vacances. Programme de la journée ? "D'abord on se lève, on fait l'aération des lits, ensuite on va au petit-déjeuner, et ensuite c'est le temps libre avec les ateliers", confie un enfant. Après la pénurie de la guerre, les colonies de vacances font du bien aux enfants : ils y sont bien nourris et échappent au stress de la ville.