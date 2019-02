Strasbourg : un chef apprend la cuisine aux habitants de quartiers populaires

Suivre un cours de cuisine avec un chef étoilé, c'est l'expérience vécue par des habitants des quartiers populaires de Strasbourg (Bas-Rhin). Ils ont tous été tirés au sort par leur bailleur social avec comme objectif d'apprendre à cuisiner sain, sans se ruiner. "On va faire des sablés, on attend les instructions du chef", explique Abla Medjekane. Chaque binôme, formé de personnes qui ne se connaissent pas, a trois heures pour faire un buffet salé.

Pas de fatalité pour les habitants de ces quartiers

"Des personnes qui sont plus anciennes, d'autres plus jeunes, on va peut-être susciter quelques vocations. C'est vraiment un moment sympa. Moi qui viens aussi d'un quartier sensible dans ma jeunesse, ça m'a touché quand j'ai entendu parler de cette opération", explique Fabrice Raux, chef du restaurant Le 1741. "L'idée est de dire qu'il n'y a aucune raison quand on habite un quartier populaire qu'on soit obligé de ne pas manger correctement. Et à un prix abordable", assure Philippe Bies, adjoint au maire de Strasbourg.

Le JT

Les autres sujets du JT