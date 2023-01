Smic, PEL, préservatifs, restauration rapide... Tout ce qui change au 1er janvier 2023

En 2023, de nouvelles règles entrent en jeu dans notre vie quotidienne, comme la disparition de la vaisselle jetable dans la restauration rapide.

Les timbres rouges, qui permettaient d'acheminer nos courriers en une journée, n'existent plus en 2023. Désormais, il faudra le faire de manière dématérialisée grâce à une e-lettre rouge. De son côté, le Smic augmente au 1er janvier. Pour cette année, il faut compter 24 euros de plus pour un temps plein de 35 heures, soit 1 353 euros net mensuels. Autre changement pour le porte-monnaie, le taux de rémunération du PEL (plan épargne logement) est revalorisé, passant de 1 à 2 % pour les comptes ouverts en 2023. C'est une première depuis 22 ans.



Les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans

Les moins de 26 ans n'auront plus à payer pour se protéger des infections et des maladies sexuellement transmissibles. Les préservatifs sont désormais gratuits aux comptoirs des pharmacies. "Je sais qu'il y a une augmentation des MST, surtout dans notre classe d'âge, donc je trouve que cela peut vraiment être une bonne façon pour essayer de limiter cela", déclare une jeune femme. Dans la restauration rapide, les emballages jetables vont disparaître. Les couverts et les récipients alimentaires doivent désormais être réutilisables.