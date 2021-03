Restrictions sanitaires : la Normandie coupée en deux

Les habitants des 16 départements confinés sont tentés d'aller flâner dans les centres-villes des départements voisins et non soumis aux restrictions.

D'un côté du pont, Le Havre (Seine-Maritime) est confiné, de l'autre Honfleur (Calvados) ne l'est pas. La Normandie est désormais coupée en deux, les commerçants sont furieux. Les magasins non-essentiels du Havre sont fermés. "Je ne suis pas d'accord, les gens prennent le pont et sont à un quart d'heure et moi je me retrouve avec ma collection pendant qu'ils vont tout vendre", témoigne Sylvie Bellenger, commerçante.



Les boutiques restent clairsemées

Les habitants peuvent passer la frontière départementale avec une attestation pour faire des achats de première nécessité dans un rayon de 30 kilomètres. À Honfleur, les boutiques attirent quelque havrais malgré l'interdiction. À l'intérieur, les boutiques restent clairsemées. Les commerçants affirment ne pas en profiter : "on est content mais je pense que dans deux semaines, ça va nous arriver, on va être confinés", explique Cloé James, responsable d'une boutique.