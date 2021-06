Recyclage : donner une seconde vie aux jouets pour enfants

"Mon idée pour la France, c'est de prolonger la durée de vie des jouets en les rénovant, tout en permettant la création d'emplois pour des femmes et des hommes en situation de précarité", explique Claire Tournefier, fondatrice de Rejoué. Au total, 120 000 tonnes de jouets pour enfants sont jetées par an, soit le poids de 12 tours Eiffel à la poubelle. Mais plus de 50 000 tonnes de dons convergent chaque année vers la même association. Ils y sont nettoyés à la main avec une "formule magique", nettoyés, triés, réparés, et même complétés lorsqu'il manque des pièces.

55 000 jouets rénovés en 2020

L'association a une démarche écologique, mais aussi solidaire. On y réinsère une quarantaine de personnes en rupture professionnelle. "Quand je suis arrivée, je n'avais rien du tout. Aujourd'hui, j'ai un logement, suffisamment de temps pour aller chercher mes enfants (...). C'est parfait pour moi", explique Catherine Chopjou, salariée. En 2020, 55 000 jouets rénovés sont sortis et ont été vendus à des particuliers et des professionnels, généralement à moitié prix. La journaliste Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures, vendredi 25 juin, liste des initiatives similaires. Il existe ainsi environ un millier de recycleries en France.