Pénurie de carburants : "Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie" en France à l'approche des vacances, déplore le président de l'Umih

Les professionnels du tourisme déplorent la pénurie de carburants. "Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie" en France à l'approche des vacances de la Toussaint, alerte Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

Il y aura t-il assez de carburants pour profiter des vacances de la Toussaint ? De nombreux automobilistes font déjà une croix dessus, faute de pouvoir remplir leur réservoir en raison de la grève dans les raffineries. Les professionnels du tourisme en payent les conséquences : "Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie" en France selon Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), interviewé ce mardi 18 octobre par France Bleu Vaucluse.

L'électricité et le gaz sont multipliés par quatre, cinq ou dix, ce n'est pas possible. Le tourisme est très fragile, l'avenir est très incertain" Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) France Info

"Quand il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'activité", constate Roland Héguy, avant de poursuivre, "maintenant il faut arrêter, on ne peut pas bloquer toute la France." Pourtant la saison touristique en 2022 a été bonne, "le paradoxe est incroyable, parce qu'on a eu une saison extraordinaire, tout le monde était content", rappelle le président confédéral de l'Umih.

"On a des grands rendez-vous avec la coupe du monde de rugby, avec les Jeux Olympiques et paralympiques, on devait rénover nos établissements, on devait les accueillir, on devait former, on devait créer de l'emploi. Puis à l'arrivée il nous arrive tous ces pépins", regrette Roland Héguy. "Je pense à la sobriété énergétique, l'électricité et le gaz sont multipliés par quatre, cinq ou dix, ce n'est pas possible". Pour lui " le tourisme est très fragile, l'avenir est très incertain".