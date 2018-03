Pêche : jour d'ouverture

Le jour à peine levé, ces aficionados de la pêche profitent de l'ouverture pour assouvir leur passion. L'équipement, le matériel, les appâts ont été soigneusement sélectionnés et préparés pour le grand jour. Cela fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'ils attendaient patiemment. "C'est un jour un peu spécial, c'est l'ouverture, tout pêcheur à la truite attend avec impatience l'ouverture. Quand on est pêcheur, on doit trouver où se trouve le poisson dans le cours d'eau : est-ce qu'il va se placer dans la veine de courant, est-ce qu'il va se trouver dans la zone de repos. C'est un jeu avec le poisson", explique un passionné de pêche.

"Y en a qui vont payer une fortune avec un psy, moi je vais à la pêche"

Du doigté, de la finesse, du silence et un peu de chance aussi... Malgré une température de l'eau un peu fraiche, quelques jeunes truites ont daigné le jour de leur nez. Mais certains ne viennent même pas pour le poisson : aller à la pêche entre amis, c'est plus une question de philosophie, de partage aussi. Un moment convivial et apaisant, pour évacuer le stress du quotidien : "Y en a qui vont payer une fortune avec un psy, moi je vais à la pêche, ça coûte moins cher", confie un pêcheur. "Je communie avec la nature, et mon esprit vagabonde. C'est comme si mes soucis se lâchaient avec le courant". Les pécheurs et les truites ont jusqu'au 16 septembre pour apprendre à se connaitre. D'ici là, nul doute que des milliers de poissons auront remonté le cours des rivières en tentant d'éviter les hameçons.

