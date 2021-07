Pass sanitaire : les parcs d'attractions sont aussi concernés

L'affluence des grands jours se fait sentir dans les parcs d'attractions. De 2 000 visiteurs quotidiens, le site est passé à 3 000 ces derniers jours. Sans doute l'effet pass sanitaire. Pour éviter d'avoir à la présenter, certaines familles se pressent avant le mercredi 19 juillet. Ce flux de visiteurs a surpris le personnel de l'Anima Parc, qui a frôlé la rupture de stock de denrées dans le snack.

Engouement et craintes

L'engouement est aussi constaté dans la boutique. La gérante n'avait jamais vu ça. "Depuis qu'on a eu l'annonce pour le pass sanitaire, on a eu beaucoup de monde. On doit être à plus trente ou quarante [pour cent]", explique Isabelle Laplace, responsable boutique dans l'Anima Parc. Les visiteurs se pressent et à l'extérieur, la direction met en place le fléchage du public. Ces nouvelles contraintes font redouter une chute de la fréquentation à la direction. Le parc espère des aides du gouvernement, comme des compensations financières.