Pâques : des super-héros en chocolat pour séduire les gourmands

Des personnages plus vrais que nature. Un mètre vingt de hauteur et 60 kg pour ce Batman en chocolat. Un savoir-faire unique, transmis de génération en génération et que ce couple perpétue. "L'idée c'était de mettre un masque de Batman sur l’œuf et donc pour le déguiser, j'ai été sculpter en chocolat pour former le masque", explique Clémence Quenton, maîtresse chocolatière. Le travail est minutieux. Il faut ensuite le vaporiser de chocolat, puis le garnir avant l'ultime étape à quatre mains. Clémence et Paul fixent le masque sur l’œuf.

200 masques en 5 jours

"C'est vrai qu'en ce moment, on est très super-héros dans le monde médiatique et le cinéma, c'est quelque chose qui plait bien aux enfants, notamment aux petits garçons", note Paul Klein, maître chocolatier. En cinq jours, ces chocolatiers vont fabriquer presque 200 masques de Batman, de quoi régaler les gourmands, petits et grands.

