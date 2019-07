Panini, les vignettes à coller devenues cultes

C'est un souvenir d'enfance pour beaucoup d'entre nous. La joie d'ouvrir un paquet de vignettes Panini et de la coller dans un album reste ancrée et vive près de soixante ans après la création du concept en Italie. Aujourd'hui encore, les jeunes en raffolent, mais pas seulement. Certains adultes continuent les collections et effectuent des échanges de vignettes. Une passion qui parfois se transmet de génération en génération.

400 albums par an

"Parfois on échange les cartes avec les copines et c'est bien", assure une jeune footballeuse. Un business florissant né il y a soixante ans de l'idée de génie de deux kiosquiers italiens qui glissaient des vignettes de footballeurs dans les journaux. Aujourd'hui, Panini édite 400 nouveaux albums par an, et des milliards de vignettes. Jérémie a eu la passion à 8 ans, lors de la Coupe du Monde 1990. Et depuis la naissance de son fils, il a repris de plus belle.

