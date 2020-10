Mesures sanitaires : 15 jours de restrictions à Paris

Mardi 6 octobres, les nouvelles mesures sanitaires imposent à Paris de fermer bars, gymnases, foires et congrès pour au moins 15 jours. Les restaurants peuvent rester ouverts, mais devront respecter le nouveau protocole sanitaire. Ces nouvelles restrictions sont un coup dur à encaisser pour Thomas Colin, gérant d'un bar parisien : "On aurait pu continuer à servir les gens assis, pour boire autant que pour manger. C'est ça qu'on trouve injuste par rapport à d'autres endroits où les gens ont encore le droit de se rassembler avec de la proximité".

Anticipation pour les restaurants

"On n'a pas assez de touristes. Si c'est pour faire 25 couverts ou 40 couverts, ce n'est pas intéressant financièrement", explique ce gérant d'une brasserie qui préfère baiser le rideau malgré l'autorisation d'ouvrir. Pascal Mousset est restaurateur parisien, il a anticipé l'arrivée des nouvelles mesures : "On gère ça [...], on prévient nos collaborateurs, on change les plannings."

