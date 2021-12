Lyon : les halles Paul Bocuse, temple de la gastronomie lyonnaise

Une quinzaine de restaurants qui proposent des plats à toute heure. Les halles Paul Bocuse à Lyon sont devenues l’un des lieux les plus visités de la ville. Le chef multi-étoilé y a laissé son empreinte.

Quenelles, huîtres, tarte aux pralines… Au cœur de Lyon (Rhône), une quinzaine de commerçants et une quinzaine de restaurants accueillent les gourmands dans les halles Paul Bocuse, l’un des temples de la gastronomie française. Depuis 32 ans, Eric Giraud sert ses clients et vend ses huîtres avec la même énergie. "Je suis tombé amoureux des halles, c’est un petit village. (…) Une vraie famille", décrit-il. Installées au départ au sein des halles centrales, elles sont rasées pour cause de vétusté à la fin des années 1960. Il faudra attendre 1971 pour que s’ouvrent les halles de Lyon, puis 2006 pour que le chef multi-étoilé Paul Bocuse leur donne son nom.

Paul Bocuse, figure tutélaire des halles

Renée Richard est la doyenne des halles. D’après ses clients, les fromages qu’elle y vend sont légendaires. "On a été marqué par Monsieur Paul (Bocuse). On a eu la chance de le rencontrer, de le connaître", raconte-t-elle. Une figure tutélaire dont beaucoup de commerçants rappellent encore qu’elle a donné un coup de fouet économique au lieu. "On a eu tous les grands chefs dans les halles de Lyon grâce à Monsieur Bocuse", salue l’un d’entre eux.