Lille : les mesures contre le Covid-19 sont "justifiées" pour Martine Aubry

Martine Aubry soutient les mesures plus contragnaintes imposées à Lille, même si elle regrette la fermeture de tous les bars à cause de quelques-uns qui ne jouaient pas le jeu.

Lille, comme Grenoble, Saint-Etienne et Lyon sont placés en alerte maximale face au Covid-19, avec des mesures sanitaires plus contraignantes : fermeture des bars pendant 15 jours, protocole strict dans les restaurants. Des mesures "justifiées", estime la maire de Lille Martine Aubry, invitée de France Bleu Nord vendredi 9 octobre. "Il fallait les prendre, je les soutiens et je les contrôlerai mais j'appelle à la responsabilité de tous."

Des bars ne respectaient pas les mesures sanitaires

Martine Aubry déplore la fermeture des bars sans distinction : au moins 500 PV ont été dressés pour non-respect des règles sanitaires. Pour la maire de Lille, à cause de ceux qui ne jouent pas le jeu, "on en arrive à des mesures qui vont faire souffrir tous les bars, alors que la majorité respectaient les mesures sanitaires."

Elle lance un appel à la jeunesse lilloise : "Je comprends que les jeunes aient envie de faire la fête mais je ne veux pas croire qu'ils sont irresponsables. Vous pouvez vous accueillir chez vous mais respectez les distances, portez des masques !"