Le Parlement européen entérine l'interdiction du plastique à usage unique dans l'Union européenne dès 2021

Cotons-tiges, pailles, touillettes à café... Mercredi 27 mars, le Parlement européen a entériné, à une large majorité, la fin dans l'Union européenne, à partir de 2021, de ces produits en plastique à usage unique qui polluent les océans. Une dizaine de catégories de produits, comprenant aussi les couverts, les assiettes ou encore les bâtonnets pour ballons, seront interdits s'il existe des alternatives.

Pour d'autres produits, notamment les emballages en plastique pour des aliments prêts à consommer, l'objectif est de réduire leur consommation au niveau national et d'être plus exigeant sur leur conception et leur étiquetage. "Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent d'agir", a insisté mercredi la Belge Frédérique Ries (groupe Alde, libéraux), rapporteure du texte, approuvé par 560 voix pour, 35 contre et 28 abstentions.

L'UE s'attaque également aux plastiques dits oxodégradables (étiquetés biodégradables de façon abusive) et aux récipients alimentaires et gobelets en polystyrène expansé, accessoires bien connus des habitués des repas à emporter. La législation, sur laquelle un accord avait été obtenu fin décembre entre les institutions européennes, fixe par ailleurs un objectif de collecte de 90% pour les bouteilles en plastique d'ici 2029.