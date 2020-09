"Il glisse avec la vitesse du jeu et on essaye de le tenir" : malgré le masque et le coronavirus, les visiteurs s'amusent à la Fête à Neuneu près de Paris

Les organisateurs espèrent voir la même affluence que les années précédentes dans cette fête foraine installée à l'entrée du bois de Boulogne.

C’est comme un air de vacances qui se prolongent tout près de Paris avec la Fête à Neuneu, une fête foraine installée depuis vendredi 4 septembre à l'entrée du bois de Boulogne. Les forains et les visiteurs se sont adaptés à l’épidémie de coronavirus et au respect des gestes barrières.

Les cris ne sont même pas étouffés derrière les masques. "On a crié, j’ai perdu ma voix", sourit une enfant qui s'est amusée sur le Bad Trip, une espèce de grande balançoire."On oublie le masque mais il glisse avec la vitesse du jeu et on essaye de le tenir", explique une femme à la sortie de l'attraction.

Les forains restent optimistes

Les gestes barrières sont affichés devant chaque manège : port du masque obligatoire, lavage des mains avant et après l'attraction. On monte dans les voitures par groupe ou par famille. Au stand de tir, Dominique attend les visiteurs : "Il y a le désinfectant pour les carabines, celui pour les mains et nous, on porte le masque."

Pour un samedi après-midi, c'est vrai qu'il n'y a malgré tout pas foule mais le président des forains de la Fête à Neuneu, Francky Frechon, reste optimiste : "Avec toutes ces fêtes et ces festivals qui ont été annulés, les gens ont soif de liberté en ce moment, avec tout ce qui s’est passé comme le confinement."

C’est une fête familiale qui est très tranquille même s’il y a des manèges à sensation pour la jeunesse. C’est une fête qui marche bien tous les ans et je pense que cette année elle marchera encore mieux. Francky Frechon, président des forains de la fête à Neuneu

La Fête à Neuneu, masqués, c'est parti pour cinq semaines, jusqu'au 11 octobre au bois de Boulogne.