Haute-Loire : un chef étoilé transmet le plaisir de bien manger aux enfants

À Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, le midi, c’est le coup de feu au restaurant du chef étoilé, mais il s’agit en fait d’une cantine scolaire. Même pour des enfants, l’excitation est là. Régis Marcon transmet sa passion aux plus petits. "Je crois que c’est important quand on nourrit les enfants d’attiser un peu leur curiosité. (…) On apprend à bien manger", explique le chef.

"Les enfants finissent leurs assiettes"

Avec son cuisinier, Régis Marcon imagine des plats simples toujours avec ce souci du détail. "Les enfants sont contents, ils finissent leurs assiettes donc ça fait plaisir", se réjouit le chef. Régis Macron vient également une fois par semaine raconter des histoires de légumes. Sorties natures à la découverte des champignons, cours de cuisine et de nutrition, un programme pour que le plaisir du beau et du bon soit une réalité.

