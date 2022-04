Guerre en Ukraine : le secteur des fêtes foraines frappé par la hausse des prix

De nombreux secteurs d'activité sont frappés par la hausse des prix en raison de la guerre en Ukraine, y compris les fêtes foraines. Les professionnels ont été contraints d'augmenter le prix des attractions et des confiseries, comme à la Foire du Trône, à Paris.

Cela faisait deux ans que les amateurs de sensations fortes attendaient la réouverture de leur manège préféré à la Foire du Trône, à Paris. La place, à sept euros, coûte un euro de plus que les années précédentes. Le propriétaire du manège assure qu'il n'a pas d'autres choix que d'augmenter ses tarifs. Le coût du transport de sa vingtaine de semi-remorques a en effet explosé. "On est passé d'environ 4 500 euros à 6 500 euros", explique Karl Vancraeyenest, propriétaire du manège.



La hausse du prix des produits dérivés du pétrole

Karl Vancraeyenest a également dû rénover son circuit. Coût total pour une tonne de peinture : 15 000 euros au lieu de 10 000, à cause de la hausse du prix des produits dérivés du pétrole. Au stand sucreries, les petits et grands gourmands sont prêts à mettre la main au porte-monnaie : à cinq euros, la barbe à papa coûte 50 centimes de plus qu'en 2019. Pour garder sa clientèle, la patronne de la confiserie rogne sur ses marges, car toutes ses matières premières ont explosé.