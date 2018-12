Feuilleton : voyage au pays du père Noël (4/5)

Au cœur de la Laponie, Stéphane loge dans une cabane typiquement finlandaise située au bord d'un lac. Il prépare les saucisses finlandaises qu'il a appris à apprécier. "C'est un mélange de porc et de poulet, mélangé à de la patate. C'est super bon", explique-t-il. Un retour aux valeurs essentielles pour Christian. "On a des choses on ne peut plus simple, un environnement magnifique, un feu de bois, un peu de nourriture, des plaisirs simples mais d'une intensité sans commune mesure avec ce que l'on peut connaître", confie ce voyageur venu d'Auvergne.

La simplicité avant tout

Une simplicité que l'on retrouve aussi dans les repas de Noël. Dans la capitale de la Laponie, 100 000 touristes affluent au moment des fêtes de fin d'année. Dans ce restaurant très réputé, c'est complet tous les soirs. Au menu, de la viande de renne accompagnée de ses petits légumes. Pour finir la soirée, direction le village du père Noël, situé à quelques kilomètres, dans ce lieu très particulier fait de glace et de neige. En Laponie, rien n'est trop beau à Noël.

