Feuilleton : le monde à la baguette (2/5)

Pétrir les pâtes à pain, préparer les croissants, cuire les baguettes... À 2 heures du matin, c'est le coup de feu. Dans cette boulangerie-pâtisserie de New Delhi (Inde), tous les produits vendus sont typiquement français. Avec 13 boutiques, L'Opéra est devenu une référence dans le pays. À la tête de cette chaîne, Laurent Samandari, que ses parents ont rejoint au bout du monde, emploie plus de 130 personnes.

Une expension en vue

L'entreprise familiale compte bien s'agrandir, à la mesure de ce pays-continent. Dans les cinq prochaines années, ils ouvriront 40 points de vente supplémentaires, car la pâtisserie a le vent en poupe. Le succès a été construit petit à petit pour ces "ambassadeurs de la France en Inde". Avec ces nouvelles adresses, les cuisines s'agrandissent elles aussi pour que les macarons, les croissants et les baguettes puissent bientôt être savourés non plus uniquement dans la capitale, mais aux quatre coins du pays.

