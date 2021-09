Fast-food : l'enseigne KFC affiche le système Nutri-score sur ses produits

Il n'est pas toujours évident de savoir quel est l'impact sur la santé des aliments que l'on consomme dans les fast-foods. Désormais, la chaîne de restauration rapide KFC affiche les valeurs nutritionnelles sur les bornes de commande. Les produits sont notés de A, pour les plus sains, à E pour les plus mauvais élèves.

Un calcul effectué sur différents critères

"J'ai une confiance limitée, parce que je me demande comment c'est attribué", s'interroge un consommateur. "Ça peut changer nos avis sur les produits", affirme une autre. Chez KFC, les notes varient. Le célèbre seau de poulet est classé "C", comme la plupart des burgers. Le calcul est effectué sur plusieurs critères : la teneur en fibres, en protéines, celle en sucre et en sel, ou encore le nombre de calories. Depuis mai, l'enseigne McDonald's affiche aussi les notes de ses produits.