Été : les poufs dans l'air du temps

Sur ce pouf pas comme les autres, on est comme installé dans un canapé sur la plage. Le principe est de capturer de l'air pour s'assoir dessus, un jeu d'enfant pour le gonfler quand on a le coup de main. Ce pouf gonflable a été inventé par un jeune néerlandais, Marijn Oomen. Il en a eu l'idée après avoir passé une nuit sur un matelas pneumatique crevé. Il décide alors d'en inventer un aussi facile à gonfler qu'à dégonfler. "J’ai toujours été fasciné par l'air (...) alors, je me suis dit, si je capture l'air et que je peux m'assoir dessus, ça donne un truc très mobile", confie-t-il.

250 000 exemplaires fabriqués en deux semaines

À l'origine, ce jeune homme est ingénieur, mais il ne supporte pas la vie de bureau. Il est d'abord éboueur avant de trouver l'invention qui change sa vie avec des sacs en plastique et trois rouleaux de scotch. Quand il poste son premier prototype viable dans une vidéo sur internet, le succès est immédiat et sa boite mail croule de demandes. En deux semaines, il fabrique 250 000 exemplaires. Un succès qui attire la convoitise et donc les imitations. L'original coûte 75 € tandis que la copie, plus fragile, est à moins de 30 €. Pour lutter contre les imitations, la société néerlandaise traque toutes les contrefaçons. Le design et le système du pouf sont protégés par un brevet et la société a gagné tous ces procès en Europe. Près d'1 million de ce pouf ont été vendus.

