Culture, restaurants : Emmanuel Macron offre une lueur d’espoir

Emmanuel Macron a laissé entrevoir mercredi 31 mars un retour à la vie normale. Il a évoqué la réouverture des terrasses et des lieux de culture à la mi-mai.

Depuis leur fermeture il y a cinq mois, ils l’attendaient avec impatience. Les lieux de culture, les bars, les restaurants, les espaces sportifs disposent maintenant d’un calendrier de réouverture. “À la mi-mai pour certains lieux de culture et des terrasses, entre la mi-mai et le début de l’été pour le sport, les loisirs, l’événementiel, les cafés et restaurants”, a déclaré mercredi 31 mars Emmanuel Macron.

Réactions mesurées des professionnels

Pour certains restaurateurs, ces perspectives sont incertaines. “Ça nous paraît encore très long. Les terrasses ne concernent pas tous les restaurateurs, loin de là”, commente Gabriel Arduino, porte-parole de la Confédération nationale des TPE en Gironde. Prudence également du côté des festivals et des théâtres. “On veut juste se dire qu’un horizon semble se dessiner”, affirme Jean-Marc Dumontet, directeur de théâtre. Les professionnels devraient être prévenus trois semaines avant le déclenchement du plan de réouverture.