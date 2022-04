Cuisine : la fleur de courgette, trésor méridional aux mille saveurs

Les fleurs de courgettes, trésor de la Côte d'Azur, se dégustent avant même de donner leur fruit. Elles sont cultivées sous serre à la sortie de l'hiver, puis en plein champ au printemps. Jean-Charles Orso, producteur de légumes, opte pour une culture le long d'une ficelle. Il en a même fait sa spécialité.



Dans les cuisines d'Alain Llorca

Chaque matin, le chef Alain Llorca vient choisir les plus beaux spécimens. Dans ses cuisines, il dévoile une recette familiale de courgettes farcies. Prévoyez 150 g de viande, 80 g de mie de pain, 60 g de parmesan, un œuf, 60 g d'oignons nouveaux, cinq gousses d'ail fraîches ainsi que du basilic, du thym et du persil. L'étape la plus délicate est celle du garnissage des fleurs. "Il faut qu'elles soient jolies, gonflées", indique le chef. Au moment de passer à table, Jean-Charles Orso est conquis. "Ce sont des choses qui nous poussent à chercher à faire mieux de l'autre côté. C'est tellement valorisé (…) qu'on se sent responsabilisés en amont", explique ce dernier.