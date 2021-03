Covid-19 : un QR code pour permettre la réouverture des restaurants

Rouvrir les restaurants et pouvoir y manger sans risques : les Français et les professionnels attendent ce moment avec impatience. Le gouvernement travaillerait sur un nouveau dispositif avec un code QR. Ce code QR serait relié à l’application Tous Anti Covid. Avant d’entrer dans un établissement accueillant du public, le client scanne le code à l’entrée. Si un client est déclaré positif au Covid-19 après son repas, l’application Tous Anti Covid enverra une notification aux autres clients présents au même moment, pour les inviter à se faire tester.

Expansion aux théâtres, musées et cinéma

Certains clients sont favorables, quand d’autres se montrent plus inquiets. "Moi je ne suis vraiment pas hostile au fait qu'on soit tracé, quand on n’a vraiment rien à se reprocher, si ça peut faire fonctionner le business", explique une cliente. "Moi, je trouve que ça va un peu loin", admet un autre. Pour les personnes ne disposant pas d’un smartphone, il serait toujours possible de laisser ses coordonnées sur un carnet de rappel. Une expansion à d'autres lieux comme les théâtres, musées et cinémas serait aussi envisagée.

Le JT

Les autres sujets du JT