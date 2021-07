Covid-19 : les départements mettent en place des mesures locales pour enrayer l'épidémie

Depuis mardi 13 juillet, la commune du Crotoy (Somme) organise des rappels à la loi. Le masque est de nouveau obligatoire dans les rues, ce qui complique le quotidien de certains passants. "Franchement, nous on ne sait plus", confie une femme. Le maire, lui, pense avoir pris la bonne décision. "Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, et donc on ne sait pas (…) s'ils sont vaccinés ou pas, donc moi, pour mes administrés, c'est très bien", explique Philippe Evrard.

Situation préoccupante

Ailleurs en France, l'épidémie inquiète. Certains départements sont repassés au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants. Dans les Pyrénées-Orientales, les mesures pourraient ainsi être renforcées. "Nous sommes à + 400% de contaminations en une semaine, avec un taux d'indigence qui est à 210 pour 100 000", a indiqué le ministre de la Santé, Oliver Véran. D'autres restrictions sont déjà entrées en vigueur, comme en Haute-Corse où les bars et restaurants doivent fermer à 23 heures, tout en respectant une jauge limitée à 50%. En Martinique, le couvre-feu a fait son retour entre 21 heures et 5 heures du matin.

Suffisant pour éviter une quatrième vague ? "Avant d'envisager un embrasement complet de la dissémination du virus en France, il est encore possible d'essayer de localiser cette progression et de localiser les mesures restrictives qui vont devoir être appliquées en attendant que la vaccination fasse son effet complet", estime le Pr. Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord).