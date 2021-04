Covid-19 : le Luxembourg rouvre ses terrasses

Les Luxembourgeois ont retrouvé, mercredi 7 avril, le plaisir des verres et plats en terrasse. Le protocole sanitaire reste strict, une contrepartie nécessaire pour pouvoir renouer avec la normalité, après plus de quatre mois de fermeture.

Le froid glacial et la neige n'ont pas eu raison des Luxembourgeois, mercredi 7 avril : c'est le retour des verres en terrasse. Emmitouflés dans des manteaux et couvertures, les membres d'une bande d'amis savourent leur bière en respectant le protocole sanitaire. "C'est convivial, commente l'un d'eux. Il neige, on est bien, on est dehors, on est en terrasse." Le restaurant affiche complet jusqu'à 18 heures, l'heure maximale autorisée par les autorités. Un soulagement pour Damien Aubergeon, le gérant. "On peut enfin recommencer à travailler, je ne vais pas perdre mon emploi, heureusement", confie ce dernier.

"Comme si on allait en vacances aux Caraïbes"

Avec un taux d'incidence en baisse et presque deux fois moins élevé qu'en France, le Luxembourg a décidé de rouvrir les terrasses de ses restaurants, fermés depuis la fin du mois de novembre. Chacun renoue avec ses habitudes, en savourant bien plus qu'avant. "Avant (…) c'était un truc banal, maintenant c'est devenu quelque chose de spécial, comme si on allait en vacances aux Caraïbes !", s'enthousiasme un client. Les Luxembourgeois espèrent désormais ne plus connaitre de retour en arrière.