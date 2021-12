Covid-19 : dernière danse dans les boîtes de nuit avant 2022

A Avignon (Vaucluse), une boîte de nuit a accueilli un millier de clients, venus profiter d'une dernière nuit dansante, avant la fin de l'année. La plupart d'entre eux, âgés de 20 à 25 ans, accueillent très mal la décision du gouvernement de fermer les discothèques à cause du Covid-19. "En tant qu'étudiants, on a notre partie de travail et on a aussi envie d'une partie où on s'amuse et on profite", témoigne un des clients de l'établissement.

Les aides du gouvernement arrivent en retard

Pour certains habitués de la discothèque, la stricte vérification des pass sanitaires, déjà mise en place par la discothèque, était largement suffisante. "Pourquoi les boîtes de nuit ferment, les restaurants restent ouverts, les cinémas restent ouverts, les bars restent ouverts, les matchs de foot (...) je ne comprends pas", s'indigne une jeune femme. Cette fermeture est un nouveau coup dur pour le gérant, qui avait déjà subi une fermeture de 17 mois. "Je n'ai pas encore touché mes aides d'avril, mai, juin (...) donc on n'est pas content pace qu'on sait que ça ne va pas se passer comme ils le disent", déclare-t-il.