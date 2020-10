Coronavirus : de nouvelles mesures restrictives à Lyon

Dès vendredi 9 octobre, Lille (Nord), Saint-Étienne (Loire), Grenoble (Isère) et Lyon (Rhône) passent en alerte maximale. Les villes vont mettre en place de nouvelles mesures afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Olivier Martin, journaliste France Télévisions est en direct de Lyon. Là, les bars resteront fermés dans toute la métropole. “Pour une durée de quinze jours”, précise-t-il.

Des registres permettent d’identifier les clients

Les restaurants, en revanche, pourront continuer d’ouvrir, mais en respectant un protocole très strict. Par exemple, le nombre de convives sera limité à six par table et du gel hydroalcoolique à disposition. Des registres permettant d’identifier les clients, en cas de foyer épidémique, devront également être tenus. “Pour les événements culturels et sportifs, une jauge est toujours fixée à 1 000 personnes” , ajoute-t-il. Les foires et les salons sont quant à eux interdits.

