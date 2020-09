Consommation : les priorités des Français en matière d'achats ont changé

C. Tixier

A cause du confinement et de la crise sanitaire causés par l'épidémie de coronavirus, les priorités de consommation des Français ont changé. "42 % des Français recentrent leurs achats sur des produits qu'ils jugent utiles", précise la journaliste en plateau Chloé Tixier. Par exemple, l'alimentation devient une priorité pour 74 % des consommateurs. La santé est quant à elle privilégiée par 41 % des Français. En ce qui concerne les dépenses d'eau et d'électricité, ils sont 41 % à les juger prioritaires. Enfin, l'aménagement du logement est plébiscité par 19 % des consommateurs.

Une baisse de revenus pour 38 % des Français

Certains secteurs ne séduisent plus. C'est par par exemple le cas pour l'habillement : seulement 11 % des Français le jugent essentiel. Les cadeaux et produits culturels sont également en bas du classement. Avec la crise, 38 % des Français ont vu leurs revenus chuter. Ils doivent donc faire des choix. Ainsi, dans l'alimentation, 56 % des Français évitent les grandes marques et misent sur les produits peu chers.

