Bergame : une pizzeria trois-étoiles

Da Vittorio est sans doute la pizzeria la plus chic de l'été. Au bord de la piscine, le cadre est magnifique et la nourriture est excellente. Il faut dire que l'établissement n'est pas une simple pizzeria, mais le jardin d'un trois-étoiles parmi les plus prestigieux d'Italie. Les pizzas sont vendues 25 euros, deux fois, le prix moyen. Ici, on achète la signature d'Enrico Cerea, un chef très renommé qui choisit lui-même les ingrédients. Si Enrico Cerea produit cet été des repas plus simples, c'est pour générer un peu de chiffre d'affaires et sauver des emplois.





30 salariés à prendre en compte



"Il n'y a plus de réception possible dans la zone réservée aux mariages et aux banquets. On s'est retrouvé avec 30 salariés chez eux au chômage, il a fallu inventer quelque chose", explique le chef. La recette semble marcher : les habitants de la région s'offrent un lieu jusqu'alors inaccessible. "En considérant qu'on se trouve dans un trois-étoiles, le prix est assez accessible. Je vais dépenser moins de 100 euros pour deux en profitant de ce cadre extraordinairement beau", se réjouit un client.

Le JT

Les autres sujets du JT