Baignade : ne pas sous-estimer le risque de noyade

Un soleil de plomb en plein mois d'avril, ce samedi 21 avril à la base nautique de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise). Depuis son bateau Simon Palin répète inlassablement la même consigne : la baignade est pour l'instant interdite. Difficile de résister à la tentation d'une baignade, mais le danger est bien présent.

De nombreux morts chaque année

"Il faut être d'autant plus vigilant que la température extérieure est très élevée en ce moment, 29°C aujourd'hui, alors que la température de l'eau est très basse, 13 ou 14°C. Au moment de rentrer dans l'eau, pour des personnes un peu fragiles, cela peut faire un choc thermique", explique ce responsable secours et prévention de la base nautique. La vigilance est d'autant plus renforcée qu'une noyade a eu lieu hier. Un adolescent de 16 ans est mort malgré l'intervention rapide des secours. Chaque année, plus de 500 personnes meurent par noyade en France.

