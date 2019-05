Grainetiers : ils font revivre un métier d'antan

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans le sous-sol de la maison familiale à Arbin en Savoie, une très vieille machine a repris du service. C'est une imprimante des années 1950 en parfait état de fonctionnement. "Ça fait une qualité d'impression qui est parfaitement impeccable, qui ne bave pas quand il y a une goutte ou deux qui tombe dessus et c'est surtout plus rapide et plus économique", explique Simon Grélin, grainetier. Sur les sachets, il y a la nouvelle signature de l'entreprise : Graines Grélin frères. Aux commandes, Simon et Thibaud Grélin, des jumeaux de 27 ans. Chaque jour, ils passent des heures à ensacher leurs graines, un travail de précision et de patience. "Pour les tomates, ce sont des grammages très très fins et légers, il ne faut surtout pas souffler ni éternuer", explique Thibaud Grélin.

Un grand-père inventeur

Les jumeaux sont intarissables sur le sujet. Ils ont grandi dans la pépinière des parents, au milieu des graines et des plantes. C'est la quatrième génération marquée par un grand-père connu pour sa célèbre invention : la grelinette. 3 fois par semaine, les frères Grelin vendent leurs graines sur les marchés. Ils retrouvent une clientèle fidèle à la famille. "Ils sont de bon conseil", témoigne une cliente.

