Europe : chaque pays a la possibilité de rester à l'heure d'été ou d'hiver

Le coucou chantera toujours, mais le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver est peut-être le dernier. Dans les prochains mois, le Parlement européen doit statuer sur l'abolition des changements d'heures. Les États membres auront ensuite jusqu'au mois d'avril pour choisir leur horaire."L'important, c'est de ne pas tout le temps changer", explique cette passante. Les dirigeants des compagnies aériennes s'interrogent, car tous les pays ne choisiront pas les mêmes horaires.

Un casse-tête pour les travailleurs transfrontaliers

Danemark, Finlande et Pays-Bas choisiront plutôt l'heure d'hiver, alors que la Pologne, le Portugal et Chypre préféreront l'heure d'été. Des différences qui pourront amener les compagnies à revoir leur plan de circulation, une nouvelle organisation difficile et longue à mettre en place. "Il nous faut minimum un an pour pouvoir réorganiser nos horaires", souligne Pierre-Olivier Bandet, directeur adjoint à Air France. Les travailleurs transfrontaliers pourraient eux aussi être confrontés à ce casse-tête.

Le JT

Les autres sujets du JT