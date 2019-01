Épiphanie : les secrets de la galette des rois

L'enfournage : ce geste-là, Frédéric va le répéter souvent. Rien que ce week-end des 5 et 6 janvier, 300 galettes vont sortir de sa pâtisserie, située près de Grenoble (Isère) et un millier sur tout le mois de janvier. Il y a les classiques à la frangipane et les originales. Des idées nées d'un échange, d'un partage entre Frédéric et ses salariés, tous Compagnons du Devoir, tous amoureux du fait-maison et des produits 100% naturels. Une philosophie rare, quand en France, huit galettes sur dix sont industrielles.

Des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday

La base de la galette est recouverte d'une crème d'amande. Viennent ensuite la fève et le dressage. "Cette année, on a des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday", se réjouit Frédéric Ville, le chef pâtissier. Difficile cette année d'avaler la moto ou la guitare XXL du Taulier. Un mélange de tradition, d'originalité et de show-business. Quant aux premières galettes, les voilà sorties du four, prêtes à être dévorées.